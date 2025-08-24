三幸製菓のミックス菓子「わが家のテッパン」が急成長を遂げている。同商品は、お酒のおともにおすすめの7種の菓子（黒豆あられ・いか天すなっく・いか豆・ちーずすなっく・えびあられ・梅塩揚げ・のり塩すなっく）をアソートしたもの。おやつ・おつまみの両方のシーンに対応したものであるが、主に家飲みのお供としておつまみ需要を獲得していることが好調要因とみられる。新発田工場（新潟県新発田市）に新包装機を導入