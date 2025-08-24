元美少年の藤井直樹さん（24）と元Lil かんさいの岡粼彪太郎さん（21）が23日、舞台『あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜』の初日前囲み取材に登場。役への理解を深めるために頑張ったことを明かしました。舞台はコロナ禍で甲子園出場の夢を絶たれた元球児の主人公が、太平洋戦争中の昭和17年の東京へタイムスリップし、昭和の球児たちと共に苦境を乗り越え、“幻の甲子園”を目指す姿を描いた作品です。■藤井直