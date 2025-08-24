＜&GP編集部員が買ってみた！使ってみた！＞およそ1年前、ミステリーランチのバッグを購入した&GP編集部のテッシーです。使い勝手が良く、本当に毎日使っていたのですがそれだけにボロくなってきたため、ここ数週間ずっと新しいバッグを探していました。条件としては、1. 黒のトートバッグorショルダーバッグ2. 15インチくらいまでのノートPCが入る3. シンプルで着こなしを選ばないこの3つが個人的に絶対外せないポイント