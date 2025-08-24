「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は24日、神奈川県の平塚総合体育館にて行われ、木下アビエル神奈川が日本生命レッドエルフと対戦。マッチカウント3ー2で勝利して今季2勝目を挙げた。第2マッチとビクトリーマッチ（VM）で起用され勝利した平野美宇が、試合後に自身の戦いを振り返っている。 ■張本美、長粼らが欧州参戦 前日の日本ペイントマレッツ戦ではVMで勝利しチームに今季初白星