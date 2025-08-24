気象台は、午後9時32分に、洪水警報を東大阪市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】大阪府・東大阪市に発表 24日21:32時点大阪府では、24日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大阪市□大雨警報・浸水24日夜遅くに警戒1時間最大雨量20mm■枚方市□大雨警報・浸水24日夜遅くに警戒1時間最大雨量20mm■寝屋川市□大雨警報・土砂災害・浸水24日夜遅