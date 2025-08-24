明治安田J2第27節最終日（24日・ピーススタジアムbySoftBankほか＝2試合）長崎は後半追加タイムのゴールで山口に1―0で競り勝ち、連勝を3に伸ばした。仙台に0―1で敗れた2位千葉と勝ち点48で並び、得失点差で3位。仙台は同46。