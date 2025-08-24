三つぞろいの化粧まわしを贈呈され、あいさつする大の里＝24日、石川県白山市大相撲の横綱大の里に、父中村知幸さんが勤務する運送会社「北陸貨物運輸」から土俵入りで使用する三つぞろいの化粧まわしが贈られ、24日に石川県白山市の同社営業所で贈呈式が行われた。横綱の家族が勤める企業からの贈呈は極めて珍しい。25日の夏巡業（金沢市）の土俵入りで初披露する予定。貨物トラックの荷台をステージに、中心で大の里が締める