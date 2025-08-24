人気バンド「怒髪天」のボーカル増子直純（59）が24日、グループのオフィシャルブログに「許せねぇ！」とのタイトルで記事を更新。23日の横浜公演で迷惑行為や痴漢被害などが発生したことに、文字通り“怒髪天”の怒りをぶちまけた。 【写真】かつては4人だった「怒髪天」 増子は「昨夜の横浜FADでの公演中に酩酊（めいてい）者の迷惑行為と痴漢行為があったとの報告がきた。腹ワタが煮え繰り返る思いだ」とし、