２４日、魚のプロから魚のさばき方や盛り付け方を学ぶ「夏休み親子さかな料理教室」が焼津市で開かれました。これは、夏休み中の子どもたちに魚の調理を通して魚を好きになってもらおうと「焼津鮮魚小売組合」が開いたものです。教室には、小中学生と保護者の33人が参加し、プロの手ほどきを受けながらアジの三枚おろしやイカの刺身作りに挑戦しました。また、組合員によるカツオの解体ショーも行われ子どもたちは、華麗な包