23日から24日にかけて2日間、御殿場市で、富士山杯争奪少年少女剣道大会が開催され、小学生剣士による熱戦が繰り広げられました。御殿場市体育館には、静岡を含む都道府県選抜など全国からおよそ90チームが集まり、1チーム5人の団体戦が行われました。大会では、小学生剣士による真剣勝負が繰り広げられ、気迫のこもった技が決まると、観客からは拍手が送られ、会場は熱気に包まれていました。