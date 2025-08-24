ベルギー代表として歴代7位となる通算109試合に出場したドリース・メルテンス。日本代表とも2013年と2017年の親善試合、そして、2018年のワールドカップと3度対戦した。169cmと小柄なアタッカーで、ドリブラーからストライカーへと変貌して大きな活躍を見せた。38歳になったメルテンスは、昨季限りでトルコのガラタサライとの契約が満了。かねてより引退が噂されてきたが、ベルギーメディア『Sporza』によれば、音楽フェスで引退を