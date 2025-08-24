名古屋伏見モンブランホテルは、建物や設備の老朽化に伴い、9月29日の宿泊をもって閉館する。客室数は145室。レストランや駐車場、コワーキングスペースや4,000冊を擁するコミックライブラリーも設けている。洋食レストラン「ラフネ」は8月25日の朝食をもって営業を終了する。閉館後の会員特典は、姉妹施設モンブランホテルラフィネ名古屋駅前で利用可能。キャッシュバック手続きは、モンブランホテルラフィネ名古屋駅前のフロント