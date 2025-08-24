6回途中3失点で今季初勝利を挙げた広島・常広＝マツダ広島は三回に前川の適時打で先制し、モンテロの2点二塁打、末包の自己最多に並ぶ11号2ランで一挙5点を挙げた。今季初登板の常広が5回1/3を3安打3失点で白星とし、森浦は8セーブ目。中日の連勝は3で止まり、金丸は5敗目。