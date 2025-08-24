テニスの今季４大大会最終戦全米オープンは日本時間２４日深夜に開幕する。女子シングルスで２０１８、２０年全米優勝、世界ランキング２５位の大坂なおみ（フリー）は、新たなコーチを迎えて臨む。大坂は先月末、昨年１０月からタッグを組んできた名将パトリック・ムラトグル氏との関係解消を公表。新たに現在ＮＯ１のイガ・シフィオンテク（ポーランド）を昨年１０月まで指導してきたトマシュ・ビクトロフスキ氏と“お試し期