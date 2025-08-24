昨年の「Ｒ―１グランプリ」でアマチュアとして史上初の決勝進出（４位）を果たしたピン芸人の、どくさいスイッチ企画が大手芸能事務所・アミューズに所属することを２４日、発表した。会社員として勤務しながらアマチュア落語や一人コントを続け、昨年の「Ｒ―１グランプリ」で４位。同社によると、多彩な表現活動を行ってきた、どくさいスイッチ企画の挑戦は「芸人」という枠を超えてさらに広がっていく予定という。どくさ