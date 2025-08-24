◆パ・リーグロッテ２―０西武（２４日・ＺＯＺＯ）ロッテ・小島和哉投手が７回被安打３、無失点で６勝目を挙げた。１日の同戦（ベルーナドーム）では１３連勝中だった相手に３回８失点でＫＯされたとあって「一発を打てる打者もいるので細心の注意を払いながら」と反省。初回、２回と得点圏に走者を背負いながらも無失点で切り抜けると「３回から気持ちも新たにマウンドに上がれた」と７回までゼロを並べた。「前回はボロボ