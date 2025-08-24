◆自動車レース▽スーパーＧＴ第５戦「ＳＵＺＵＫＡ・ＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第２日（２４日、三重・鈴鹿サーキット＝１周５・８０７キロ）ＧＴ５００クラスは、ＮＩＳＭＯ（千代勝正、高星明誠組）が優勝した。モチュール・オーテックＺが５２周で行われたレースを制した。＊＊＊予選でポールポジションを獲得した１６号車「ＡＲＴＡ無限シビック・タイプＲ―ＧＴ」（大津弘樹、佐藤蓮組）は、出走１５台で唯一