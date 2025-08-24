◆女子プロゴルフツアーＣＡＴレディース最終日（２４日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、プロ年目の桜井心那（ニトリ）が２年ぶり５勝目を飾った。３バーディー、３ボギーの７２で通算９アンダーとし、初日から３日間、首位を譲らない完全優勝を決めた。首位に６人が並ぶ大混戦で迎えた最終１８番。桜井は左バンカーからの第３打をピンそば５０センチに寄せ、バーディーで優勝を決