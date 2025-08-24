２０１８年平昌五輪でスピードスケート女子２冠に輝き、２２年に引退した高木菜那さんが、２４日までに自身のＳＮＳを更新。イメチェン姿を披露した。インスタグラムに「気分転換に前髪切りました！！いつぶりのぱっつんでしょうか？いつも分けている事が多いけど今回の前髪も意外とお気に入り」とつづり、前髪を切ったことを報告。続けて、「久しぶりのケンちゃん登場！もう１８歳のおじいちゃんケンちゃん猫パンチ