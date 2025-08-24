◆全日本プロレス「第１２回王道トーナメント」（２４日、後楽園ホール）観衆９８３全日本プロレスは２４日、後楽園ホールで「第１２回王道トーナメント」開幕戦を開催した。無差別級のトーナメントで最強を決める大会。今年は昨年の覇者の綾部蓮、三冠ヘビー級王者・斉藤ジュンら１６選手が参戦。２４日の後楽園ホールで開幕し、９月１５日に後楽園で準決勝、決勝戦を行い優勝を争う。９年連続９度目の出場で過去８年は