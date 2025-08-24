◆パ・リーグロッテ２―０西武（２４日・ＺＯＺＯ）零封負けで自力ＣＳ進出の可能性が再び消滅した。１日の同戦（ベルーナＤ）で３回までに８点を奪ってＫＯした小島に７回まで３安打、無得点に封じられて先発の隅田を援護できず。初回、２回と得点圏に走者を送りながら好機を逸したことが響いた。西口監督は「先に何とかというところだったが…。小島投手をなかなか打ち崩せなかった」と悔やんだ。