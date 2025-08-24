◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―４中日（２４日・マツダスタジアム）広島は、フレッシュな先発２人の投げ合いとなった一戦で中日を制し、４位に再浮上した。２３年ドラフト１位の常広が、昨年９月２９日の中日戦（マツダ）以来の今季初先発で６回途中３失点（自責２）。昨秋ドラフト１位の中日・金丸に投げ勝ち、昨年９月１５日のＤｅＮＡ戦（マツダ）で初登板勝利して以来、３４３日ぶりのプロ２勝目を手にした。６回に常広