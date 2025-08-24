◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節ＦＣ東京０―４京都（２４日・味スタ）３戦ぶり白星を狙う１５位・ＦＣ東京と、現在リーグ７戦負けなしで前節・東京Ｖ戦（１〇０）以来の首位返り咲きを狙う６位・京都の一戦。試合は立ち上がり５分に動いた。京都が後方から対角線上に入れたクロスに対し、ＦＣ東京の左サイドＤＦバングーナガンデと、京都ＤＦ福田が接触。主審はこのプレーでＰＫを宣告し、これを８分にＦＷラファエルエリアス