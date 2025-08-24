◇セ・リーグ阪神8-1ヤクルト（2025年8月24日神宮球場）阪神の中野が、今季2度目の4安打で勝利に貢献した。初回1死無走者の1打席目に中前へ運び3回2死一、二塁の2打席目。カウント2―1から奥川のまん中直球を再び中前へ運ぶ先制の適時打とした。7回無死の4打席目はカウント2―2から三たび中前へ。リードが3点に広がった8回2死一、二塁の5打席目は石原の外角スライダーを引っ張り込んで右前打とした。なおも満塁から森下