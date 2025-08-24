◇セ・リーグ阪神8-1ヤクルト（2025年8月24日神宮球場）阪神の藤川監督は前日まで2試合連続で延長戦を戦った中で迎えたカード3戦目を大勝で制し「やっぱり消耗戦ですね。そう感じるゲームですね」と振り返った。指揮官の言うように夏場の厳しい暑さの中で選手たちは奮闘。先発の才木は前日までフル回転だったブルペンを救うように8回途中まで1失点の力投を見せ、指揮官も「もう十分。働いてくれてます」と称えた。打線