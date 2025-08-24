俳優の浜辺美波さん（24）が24日、写真集『25』の発売記念会見に登場。理想の自分になるため、今後気をつけていきたいことを明かしました。20歳を記念した写真集『20』から約4年ぶりに写真集を発売した浜辺さん。4年間で変化したことを聞かれると、「もちろん見た目の変化は結構あるなと思いました。あまり食生活は変えた覚えはないんですけれど、年齢を重ねているので、顔つきも違うなとか、似合う服のラインも変わったなと感じま