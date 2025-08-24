私はヒトミ、50歳のパート主婦です。息子はひとり暮らしの社会人、娘もこの春大学を卒業して家を出ていったため、夫婦だけの静かな生活になりました。それ以来、私はなんだか心が空っぽ。カフェで会った同級生のチトセには「やりたいこと」を見つけてみたらと勧められました。するとそんなとき、カルチャーセンターの絵画教室の看板を見つけます。私は中高生の頃に美術部で楽しく活動していたことを思い出し、思い切って通いはじめ