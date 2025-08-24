「Diane」や「Laundrin」など人気ブランドを展開してきたネイチャーラボから、初のコスメブランド「immy immy（アイミーアイミー）」が2025年9月1日にデビューします。コンセプトは“1mmの小さな革命”。ほんの少しの変化を後押しする新発想のリッププランパーは、唇にスパイスと自信をひと塗りでプラス。温感・ぷるんと立体感※¹、そしてうるおいを叶える注目の新作です♡ ぷるんと叶う