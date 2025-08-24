１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、ジョリーが２２日、自身のＸを更新。自身のものとみられる口座残高を公開した。「全て失った。昔の俺なら絶対隠してた数字。でも今回は全部さらけ出す。泥臭くても挑戦し続ける・・・。何されても何言われても俺はまだ終わらん」と綴り、それぞれ残高３３１８円、１１万１１１２円の口座のスクショを投稿した。コメント欄な