神戸市のマンションで女性が殺害された事件で、逮捕された男は、女性について「全く知らない人です」と供述していることが捜査関係者への取材でわかりました。谷本将志容疑者（35）は今月20日、神戸市中央区のマンションで女性（24）の胸などをナイフで数回刺して殺害した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、女性の勤務先の近くの防犯カメラには、退勤時刻とほぼ同じ時間帯に谷本容疑者とみられる男の姿が映っていたこ