精神科で心理カウンセラーとして働きながら、年子の娘を育てている白目みさえ。どこか抜けている夫は全然頼りにならず……。家事に追われ、子育てに追われ、時間に追われる慌ただしい毎日。そんな白目をむきながら奮闘するお母さんの様子をユーモラスに描いたコミックエッセイです。「子どもをありのままに受け入れる」ってどういうこと？ 全てを肯定することの違い／子育てしたら白目になりました子どもを叱りすぎてしまった