旅の舞台は中国湖南省と安徽省！以前アルプス山脈の絶壁のはしごを登り切ったみやぞん、今回は中国の天国のはしごに挑む！まずは細かすぎる技の達人シャオフェンさん。口の中で本物のイノシシの牙を瞬時に組み替える伝統芸能「ニンハイショアヤ」。この技は100年以上続く中国の古典演劇で中国では変面と並ぶ妙技とされている。シャオフェンさんは最大16本の牙を操る。しかしみやぞん異物を口に入れるのが苦手。わずか2本の牙ですら