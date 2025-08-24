◇パ・リーグロッテ2―0西武（2025年8月24日ZOZOマリン）ロッテ先発・小島が西武に対する「リベンジ白星」を手にした。西武・隅田との投げ合いで7回115球を投げて3安打無失点の熱投。今季6勝目を挙げた。今月1日の西武との前回対戦では3回8安打8失点でKO。見事にリベンジを果たしての白星に「前回、西武にはボロボロだった。やり返すことができて良かった。前回の西武戦の反省をしっかりして、記憶から消したの