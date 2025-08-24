元IBF世界スーパーバンタム級王者の小国以載氏（37）が、第40代日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。最強挑戦者を迎え撃つ井上尚弥（32＝大橋）の次戦を予想した。世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上が、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）を挑戦者に迎え、9月14日、名古屋で防衛戦を行う。小国氏は挑戦者のサイズが気になった