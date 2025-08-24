◇セ・リーグ中日ー広島（2025年8月24日マツダ）中日先発のドラフト1位・金丸は自己最短の5回で降板し今季5敗目を喫した。0―0の3回に先頭・石原を三ゴロに仕留めるも、チェイビスが一塁に悪送球。1死一、三塁で前川に先制の左前適時打を許すと、モンテロの2点二塁打、末包の2ランを一気に5失点。球団を通じて「大事な試合で、やられてはいけない大量失点。反省したい」とコメントした。結局5回91球を投げて6安打5