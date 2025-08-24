これまで世界各国で様々なダンスに挑戦してきたガンバレルーヤ。今回ついにミッキーとミニーとパフォーマンス！その夢を叶えてくれたのは香港ディズニーランド・リゾート！まずは香港ディズニーランドのあれこれをご紹介！香港ディズニーランドでデビューしたクッキー・アン！「アナと雪の女王」をテーマにした世界最大規模のエリア、ワールド・オブ・フローズン。アナとエルサの故郷、アレンデール王国の街並みを忠実に再現してい