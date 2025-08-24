FC東京―京都前半、先制PKを決める京都・ラファエルエリアス＝味スタ明治安田J1第27節最終日（24日・味の素スタジアム＝1試合）京都はラファエルエリアスの3得点などでFC東京に4―0と快勝し、今季初の3連勝で勝ち点51として首位に立った。鹿島と勝ち点で並び、得失点差で上回った。FC東京は勝ち点30のまま。