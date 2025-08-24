歌手の加藤登紀子さん（８１）は２３日夜、生まれ故郷の中国黒竜江省ハルビンで１９８１年以来となる里帰りコンサートを開いた。加藤さんは戦中に満州（現中国東北部）だったハルビンで生まれ、戦後日本に引き揚げた。戦後８０年の節目に、ハルビンへの思いを歌にした「遠い祖国」を披露し、平和の大切さを訴えた。（黒竜江省ハルビン、出水翔太朗）「たとえそこが祖国とよべない見知らぬ人々の街でも私の街と呼ぶことを