「ヤクルト１−８阪神」（２４日、神宮球場）ヤクルト・高津臣吾監督が三回表の守備から途中交代させた山田哲人内野手について言及した。「ちょっと下半身に張りがあるということで代えました」と説明。大事を取っての交代となった。２６日からの中日３連戦（バンテリン）については「ちょっと何とも言えないですね」と明言を避けていた。山田はこの日、「６番・二塁」でスタメン出場。二回には中飛に倒れわずか１打席でベン