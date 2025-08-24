◇パ・リーグ西武0―2ロッテ（2025年8月24日ZOZOマリン）西武先発・隅田にとって、23年から通算6度目となる2桁勝利への挑戦だった。6回4安打で9三振を奪う熱投も、5回に失った1点に泣いた。念願の2桁勝利は次回以降へ持ち越しとなった。ロッテ先発・小島との投げ合い。0―0の五回1死二塁で走者の高部に三盗を許し、藤原の一ゴロの間に生還された。この1点で敗戦投手となり7敗目を喫した。過去2年はシーズン9勝止まり