日本ハムの柳川大晟投手（22）が24日に出場選手登録を抹消されたことについて、新庄監督が疲労を考慮したと説明した。昨年5月に育成から支配下登録された4年目右腕は、今季35試合に登板して2勝1敗11セーブ、防御率0・81。若き守護神としてここまで奮闘を続けたが、新庄監督は疲労があるとして「（抹消期間の）10日間しっかり休ませたい」と話した。