2025年8月22日、韓国・XPORTSニュースによると、韓国の人気歌手キム・ジョンミンの次男、谷大地（たに・だいち、韓国名キム・ドユン）がサッカーU-17日本代表の一員として来月のU-17リモージュ国際大会に出場する。谷は23年までFCソウルのユースチームでプレーしていたが、昨年、母親の祖国である日本に渡り、現在はサガン鳥栖U-18に所属している。今年4月にはU-17アジアカップに日本代表として出場。印象的な活躍を見せた。日本サ