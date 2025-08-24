○ ロッテ 2 − 0 西武 ●＜19回戦・ZOZOマリン＞ロッテの横山陸人が24日の西武戦、1回を無失点に抑え、今季2セーブ目を挙げた。2−0の9回に登板した横山は、先頭の山村崇嘉をわずか1球で右飛に打ち取ると、続くデービスも1ストライクから2球目のシンカーで投ゴロ。簡単に2アウトとすると、古賀悠斗を空振り三振で試合を締めた。吉井理人監督は試合後、「今日も安定感あるピッチングしてくれたので、今後も期待したいです」