ボートレース浜名湖「テレしずサマーカップ」の2日目が、24日に行われた。初日9Rを逃げて白星発進を決めていた藤田靖弘（41＝静岡）が2日目も2、1着と好着でまとめ、石本裕武と並ぶ得点率首位を快走している。「大阪勢（太田和美＝同4位タイ、西村拓也＝同3位、石本）は強力メンバーですからね」と苦笑いも、10Rは太田の攻めを利して空いたところにズバッと舟を差し込み快勝した。「行き足はいい人がいるけど、レース足は