Jリーグは８月24日、J２第27節の６位・ベガルタ仙台対２位・ジェフユナイテッド千葉をユアテックスタジアム仙台で開催。注目の上位対決は、仙台が１−０で勝利を飾った。先に試合を動かしたのは仙台。38分、荒木駿太の右サイドからのクロスに、武田英寿がヘディングで合わせて先制ゴールを挙げる。 後半の序盤、１点をリードしたホームチームが主導権を握るなかで、千葉も速攻などからチャンスを作る。しかし、最後の場