○ ロッテ 2 − 0 西武 ●＜19回戦・ZOZOマリン＞マリーンズらしい“足を使った攻撃”で先制点をもぎ取った。0−0の5回先頭の郄部瑛斗が西武先発・隅田知一郎からレフト線に二塁打を放ち出塁するも、続く友杉篤輝が送りバントを試みるも投飛。嫌な流れを断ち切ったのが郄部の足だった。藤原の初球、セーフティバントの構えを見せるもバントはせず、スタートを切っていた二塁走者・郄部が三塁盗塁成功。吉井