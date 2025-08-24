2025年８月24日、FC東京が味の素スタジアムで好調の京都サンガF.C.を迎え撃った。スタメンは以下のとおり。システムは４−４−２で、GKはキム・スンギュ、４バックは長友佑都、アレクサンダー・ショルツ、岡哲平、バングーナガンデ佳史扶、中盤は野澤零温、橋本拳人、小泉慶、俵積田晃太、FWが長倉幹樹と仲川輝人だった。立ち上がりのFC東京は、FWの長倉を中心に闘志を押し出すスタイルで主導権を握ろうとした。しかし、５分、