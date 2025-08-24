2025年８月24日、６位の京都サンガF.C.が味の素スタジアムでFC東京戦に臨んだ。スタメンは以下のとおり。システムは４−３−３で、GKは太田岳志、４バックは福田心之助、宮本優太、鈴木義宜、佐藤響、中盤は福岡慎平、武田将平、平戸太貴、FWが松田天馬、ラファエル・エリアス、原大智だった。開始直後はFC東京のプレスに手を焼く場面がありながらも、５分に福田がバングーナガンデ佳史扶との競り合いで得たPKをR・エリアスが