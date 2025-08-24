8月23日。チェコ共和国代表チームが、27日からスタートする「FIBAユーロバスケット2025」に出場するロスター12名を発表した。 18日に公開されたユーロバスケット出場国のパワーランキング第3弾で24カ国のうち20位に入ったチェコは、今大会で元NBAプレーヤーのトーマス・サトランスキー（ガード）、ヤン・ベセリー（ビッグマン）を欠くことに。