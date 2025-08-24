【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、自ら企画・表現し発信するYouTube企画「INI STUDIO」で公開しているソロ楽曲6曲を、8月25日0:00より各種音楽配信サービスにてデジタルリリースすることが発表された。 ■8月27日19:30～20:00には公式STATIONHEADにてリスニングパーティーも実施 「INI STUDIO」は、グループで培ったスキルと個性を活かし、メンバー自ら企画・表現し、